Reforma do Museu de Arte de Londrina vai ficar 1,7% mais barata que o orçado

A Prefeitura de Londrina homologou na última sexta-feira (17) o resultado da licitação para reforma do MAL (Museu de Arte de Londrina), que está de portas fechadas desde 2019. O edital previa uma despesa de R$ 1,750 milhão, mas a empresa NS Engenharia e Construções ofereceu R$ 1,719 milhão, o que representa um desconto de 1,7%. No total, foram apresentadas 12 propostas.





O prazo para conclusão da revitalização é de sete meses (210 dias) após o recebimento da ordem de serviço pela empresa contratada. O prédio foi tombado em 2021 como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e desde 1974 é reconhecido como Patrimônio Estadual do Paraná.

O espaço, entregue à comunidade em 1952, foi a quarta rodoviária de Londrina, tendo sido projetada pelos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. O Museu abriu em 1993, com a escultura "A Eterna Primavera", de Auguste Rodin, na exposição inaugural.





A reforma do edifício começou em 2019, com investimento de R$ 1,2 milhão. A obra foi entregue em 2020, mas o londrinense não teve mais acesso ao equipamento cultural, que permanece de portas fechadas.

Com a homologação do resultado, a previsão é que a ordem de serviço seja assinada nos próximos dias e o prazo de sete meses comece a correr.





A revitalização será custeada com pouco mais de R$ 1 milhão da Lei Aldir Blanc, R$ 420 mil do Ministério do Turismo, através de uma emenda do deputado federal Padovani (União Brasil), e cerca de R$ 324 mil dos cofres do município.





