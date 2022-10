Reforma do piso superior da Biblioteca Municipal de Londrina é finalizada

A Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza está ficando cada dia mais bonita. Isso porque, nesta semana, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), finalizou a reforma do piso superior do prédio público. No momento, o espaço continua sem móveis e circulação de pessoas, pois é necessário aguardar o tempo correto para a secagem do verniz antichamas que foi utilizado.





A revitalização inclui a restauração do piso interno superior e inferior, com a retirada de todo o rejunte e cera antigos; o lixamento e o polimento de todos os tacos de madeira e a substituição dos danificados ou apodrecidos, além da aplicação de três camadas de um verniz transparente antichama em toda a extensão, para renovar, proteger e tratar a madeira do piso.

Segundo a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Maria Araújo, há cerca de 30 anos esse prédio não recebia uma revitalização como a que está sendo executada. A biblioteca pública foi inaugurada em 4 de setembro de 1951, ou seja, há 71 anos, por isso é considerada o primeiro centro cultural de Londrina. “O piso do andar superior ficou pronto e está muito lindo. Tudo que está sendo feito é para deixar a biblioteca um ambiente onde os leitores se sintam bem acolhidos para usufruírem, um espaço agradável, bonito e aconchegante”, disse.







No momento, o piso superior ainda não pode ser utilizado, porque é preciso esperar o prazo de secagem do verniz antichamas, o que leva até 15 dias. Os trabalhos no piso inferior já começaram, mas como esse andar é usado como ponto de votação nas Eleições de 2022, a empresa não poderá aplicar o verniz especial, pois não dará tempo suficiente para a secagem completa até o dia 30 de outubro. “Depois que eles lixam, passam o rejunte e o sinceto, são aplicadas três camadas de verniz antichamas. Se eles fizerem isso antes das eleições, não dará o tempo de maturação do verniz, que leva uns 10 a 15 dias. Nesse prazo, não podemos instalar as prateleiras para a colocação dos livros e usar o local”, elucidou Araújo.

A previsão é que os trabalhos terminem em novembro. A Prefeitura de Londrina está investindo R$ 250 mil na revitalização do espaço, que inclui também a troca de todo o mobiliário da biblioteca. As novas prateleiras, balcões e mesas estão sendo feitos de forma planejada para melhor utilizar o espaço arquitetônico da biblioteca. O montante financeiro para a reforma é próprio do Município, viabilizado por suplementação feita a partir da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, transferido para a Secretaria Municipal de Cultura. A empresa responsável pelas obras é a londrinense Sintecadora Caetano.







Os leitores que antes frequentavam a Biblioteca Pública Municipal, agora, devem buscar o mesmo serviço em qualquer uma das outras bibliotecas municipais. Quem ainda tiver algum livro emprestado da sede central deve devolvê-lo na Biblioteca Infantil, que fica ao lado da sede da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em frente à Concha Acústica (Praça 1º de Maio, 110, Centro).

Continuam abertas ao público: a Biblioteca Especializada Infantil, Biblioteca Ramal Padre Adelino de Carli (antiga Biblioteca Ramal Vila Nova; Biblioteca Ramal Lupércio Luppi (zona norte); Biblioteca do CEU -Centro de Artes e Esportes Unificados (zona oeste); Biblioteca Especializada de Arte Francisca Campinha Garcia Cid (centro) e a Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati (zona sul). A lista completa com os endereços e horários de funcionamento de cada uma delas está disponível no site da Prefeitura de Londrina.