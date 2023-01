Reformas em terminais coletivos de Londrina devem ser entregues neste ano

Três terminais de transporte coletivo de Londrina passam por obras de reforma e ampliação que devem ser concluídas em 2023: Ouro Verde, Acapulco e Centro.





O planejamento e a execução das obras estão sendo realizados de forma integrada ao modelo de transporte coletivo do Sistema BHLS (Superbus).



OURO VERDE





As obras do Terminal Ouro Verde (zona norte) tiveram início no dia 13 de julho de 2022, com expectativa de conclusão em 12 de junho deste ano (11 meses), ao custo de R$ 12.610.351,08.

Por ter iniciado antes, esta é a mais adiantada e aparentemente a obra está dentro do cronograma, com os sistemas de drenagem e esgoto executados, instalação de vigas do terminal concluídas e a construção do bicicletário e da portaria já está avançada.





As vigas baldrame e os pilares da cerca de proteção do terminal também já estão prontas. A empresa responsável é a Costa Oeste Construções Ltda. A área construída, que hoje é de 820 metros quadrados, vai aumentar para 3.874 metros quadrados.

Para o funcionário público aposentado Roberto Cortelassi, 74, a obra é importante, porque o antigo terminal já estava acanhado e não estava suportando o aumento de usuários.





“Tomando por base a reforma feita no terminal do Milton Gavetti (zona norte), o visual vai ficar melhor e a circulação melhora também, porque a capacidade será ampliada", disse, observando que a expansão tende a melhorar a capacidade de abrigar novas linhas. “A cidade tem que crescer, então tem que aumentar mesmo, para atender melhor e com mais espaço.”

TERMINAL CENTRAL







As obras no Terminal Central iniciaram no dia 6 de outubro do ano passado, com previsão de conclusão em 3 de maio deste ano, ao custo de R$ 2.353.967,26.





A obra está sendo conduzida pela Regional Planejamentos e Construções Civis Ltda., a mesma que executou a restauração do Teatro Ouro Verde.





