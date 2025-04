Região de Londrina soma cinco mortes por dengue em 2025

A 17ª Regional de Saúde de Londrina, que abrange 21 municípios, soma cinco mortes causadas por dengue desde o início do ano, registradas em Primeiro de Maio, Porecatu, Jaguapitã e Alvorada do Sul. Conforme dados divulgados nesta terça-feira (18) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, o Paraná registrou 3.508 novos casos da doença e duas mortes no boletim epidemiológico mais recente.





Até o momento, em 2025, foram 69.066 notificações, 15.501 diagnósticos confirmados e 12 óbitos em decorrência da dengue no Estado.

ALVORADA DO SUL





Os novos óbitos são de duas moradoras de Alvorada do Sul, cidade a cerca de 70 quilômetros de Londrina com 11.598 habitantes, que teve 19 casos confirmados e 49 descartados desde o começo do ano. As vítimas da dengue foram uma mulher de 64 anos, sem comorbidades, e outra com 83 anos, com comorbidades. Uma morte está em investigação, e as demais cidades na área de abrangência da 17ª Regional registraram um óbito cada.





Beatriz Fabiano, secretária municipal de Saúde e Bem-Estar Social, informou que foi decretado estado de epidemia na cidade no dia 12 de fevereiro, que está sendo monitorado por meio do cenário municipal e regional . “A nossa condição aqui não é muito diferente dos municípios que nos rodeiam. Todos os municípios nas nossas fronteiras encontram-se em estado de epidemia de dengue. Após o decreto, a gente intensificou o controle e amparo em duas frentes, a assistência médica e combate e quebra da cadeia de transmissão."

No âmbito assistencial, Fabiano apontou que “todas as pessoas suspeitas ou positivas por dengue fazem hemograma diariamente, dentro das necessidades apontadas pelos critérios médicos. Temos um laboratório próprio que está rodando a média de 80 hemogramas por dia, para acompanharmos o número de plaquetas e estado de saúde desses munícipes”.





Em tentativa de impedir a transmissão do Aedes aegypti, a Prefeitura de Alvorada, em parceria com a Secretaria de Saúde do Paraná, tem realizado mutirões contra a dengue e aplicações de fumacê. “Estamos fazendo a remoção mecânica de depósitos móveis de água e recolhendo o lixo da casa das pessoas e das vias públicas, que infelizmente as pessoas teimam em não romper essa cultura”, elencou Fabiano.

JAGUAPITÃ





Dos municípios que a 17ª Regional de Saúde atende, Jaguapitã, a cerca de 60 quilômetros de Londrina e com 13.861 habitantes, é a cidade com mais casos de dengue confirmados desde o início do ano, com 1.638 e um óbito já investigado. O município também se encontra em estado de epidemia, e assim, todos os casos suspeitos foram encerrados como positivos, por meio de critério clínico epidemiológico. Os dados foram repassados à FOLHA nesta terça por Patrícia de Souza Bozo, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Jaguapitã.





