Regional de Saúde de Londrina registra 971 casos de dengue desde 30 de julho

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 5.048 casos confirmados da doença. São 650 a mais que o informe anterior. Os dados são do 16º Informe Epidemiológico e referentes ao período sazonal 2023/2024.





Desde o início do atual período, em 30 de julho, houve 33.540 notificações de dengue, sendo 2.825 nesta última última semana (de 5 a 12 de dezembro). Há ainda 6.472 casos em investigação e 19.642 foram descartados.

O Estado não teve nenhum registro recente de óbito, permanecendo com uma morte confirmada para o período epidemiológico, em Marilena, no Noroeste do Estado..





As 22 Regionais de Saúde possuem diagnósticos confirmados, a maioria registrada na 17ª RS de Londrina (971), 15ª RS de Maringá (835), 14ª RS de Paranavaí (594), 16ª RS de Apucarana (398) e 1ª RS de Paranaguá (333).

Quanto aos municípios, 223 possuem casos confirmados. Londrina (841), Maringá (580) e Paranavaí (231) registram o maior número de confirmações.