Reitora da UEL participa de recepção a calouros na praça do Restaurante Universitário

A reitora da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Marta Favaro, coordenou nesta quarta-feira (19) uma intervenção direcionada aos estudantes que iniciaram esta semana o ano letivo, dentro da programação da Semana de Recepção (SER UEL) 2024 aos ingressantes.







A recepção foi realizada no intervalo do almoço, no pátio do RU (Restaurante Universitário), com direito a uma apresentação da Liga das Baterias Universitárias de Londrina e a uma série de informações sobre os serviços prestados por diversos órgãos da Universidade como apoio à vida acadêmica.



Em seu pronunciamento, Marta Favaro explicou a marca da campanha de acolhida aos 2,8 mil ingressantes – “Antesdetudo#EuRespeito”. “Somos uma comunidade diversa que considera o outro, o espaço alheio, assim como a cultura e a diversidade”, discursou.





A reitora ressaltou que é importante que todos os estudantes estejam conscientes em reconhecer a universidade como espaço diverso e multicultural, onde se valorizam limites, direitos e as diferenças.



Favaro lembrou que existem canais para acolher denúncias sobre qualquer excesso, como a Ouvidoria Geral, e de mediação e resolução de conflitos; PJU (Procuradoria Jurídica Universitária) e o NIC (Núcleo de Integridade e Compliance), ligado ao Gabinete da Reitoria.





Coordenadores e vice-coordenadores de colegiados, chefes de departamentos e equipes das diretorias dos centros de estudos também são instâncias que podem acolher, orientar e amparar os estudantes.







“Chegar aqui é a realização de um sonho, muito importante para iniciar o processo de formação profissional. Para isso é fundamental que todos se sintam seguros”, reforçou a reitora.





