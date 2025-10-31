Pesquisar

No Rio de Janeiro

Repórter do Grupo Folha recebe prêmio da Sociedade Brasileira de Diabetes

Redação Bonde
31 out 2025 às 17:05

Rudy Trindade/Divulgação
A jornalista Heloísa Gonçalves, repórter da Folha de Londrina, é uma das vencedoras do IX Prêmio SBD de Imprensa, promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes. A cerimônia de premiação aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), no Rio de Janeiro (RJ), durante a realização do congresso da entidade.


A premiação reconhece trabalhos jornalísticos que contribuem para a disseminação de informações responsáveis e de qualidade sobre o diabetes. Heloísa Gonçalves venceu na categoria Mídia Digital, com a reportagem "Ambulatório do HU oferta 'vida normal' a crianças com diabetes", publicada em 17 de agosto. O material mostra o trabalho realizado no Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) com pacientes de até 18 anos diagnosticados com diabetes tipo 1.


A endocrinologista Maria Edna de Melo, médica pesquisadora colaboradora da Universidade de São Paulo, médica do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do HCFMUSP e chefe da Liga de Obesidade Infantil da Faculdade de Medicina da USP, fez a entrega dos prêmios individuais. Ela relembrou que foram 47 matérias submetidas ao IX Prêmio SBD de Imprensa, vindas de diferentes regiões do país.


As jornalistas discursaram brevemente sobre o tema de suas reportagens e agradeceram o reconhecimento. Além de Heloísa, foram premiadas Carmen Lúcia Melo De Souza (Mídia impressa) e Renata Zacaroni Goulart (Mídia eletrônica).


Logo em seguida, as vencedoras acompanharam e contribuíram em um debate intitulado “Boas práticas nas redes sociais – o que precisamos saber?”, falando sobre o uso de inteligência artificial como jornalistas.

Repórter do Grupo Folha Diabetes diabetes tipo 1 premio Prêmio
