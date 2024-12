Representantes do poder público e sociedade civil projetam futuro de Londrina

Londrina completa 90 anos em 2024, mas pessoas e organizações da sociedade civil já vislumbram o que será a cidade em seus próximos aniversários. Este é o caso do Fórum Desenvolve Londrina, que nasceu em 2005 como um movimento de lideranças da cidade visando o centenário, que será em 2034.





Naquele período, a ideia era repensar o futuro econômico da cidade, que conforme os fundadores do Fórum estaria “estagnada”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“É uma organização propositiva e hoje são 30 entidades que participam. Trabalha-se visando o centenário da cidade. Um exemplo são os quatro eixos que visam a evolução, que é a parte da sociedade civil organizada, o poder público, a academia e o terceiro setor. Um grande diferencial que o Fórum Desenvolve Londrina tem é a diversidade de opiniões e as propostas de desenvolvimento muito reais”, explicou Nicolás Mejía, presidente do Fórum Desenvolve Londrina no biênio 2024-25 e também coordenador do Grupo de Trabalho do Aeroporto. Mejía é superintendente do Grupo Folha de Londrina.





O modelo do fórum é baseado em análises de indicadores, que mostram a evolução ou não de setores da cidade. Com as ideias propostas, a execução fica por parte justamente das entidades que compõem o conjunto.

Publicidade





“São várias propostas implantadas nos últimos anos. Hoje temos um sistema de inovação que é forte em Londrina. Foi uma proposta do Fórum Desenvolve Londrina estudar cada uma dessas áreas e criar esse ecossistema. Hoje Londrina é um exemplo de nível nacional. Tivemos também uma proposta para aumentar o número de engenheiros formados na cidade. Eram poucos engenheiros formados aqui, precisávamos aumentar isso. Foi atacado pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e pelas universidades privadas. Quadruplicou o número de engenheiros em relação ao que tínhamos”, seguiu Mejía sobre as conquistas já alcançadas pelo fórum.





Uma proposta que saiu do Fórum Desenvolve Londrina e que também visa o futuro da cidade é o Masterplan, plano estratégico de longo prazo que começou em 2021 e que visa ajudar no desenvolvimento de vários setores da cidade até 2040.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.