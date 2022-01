Restaurante Universitário retorna com entrega de refeições embaladas para comunidade universitária

O Restaurante Universitário (RU) volta a atender a comunidade universitária a partir desta segunda (24) com o serviço de entrega de refeições embaladas.

Serão oferecidas até 1.500 refeições no almoço e 350 no jantar, diariamente. O pedido deve ser por agendamento via formulário no site do RU, aberto até as 20h do dia anterior à retirada.

Como explica o chefe da Divisão de Restaurante Universitário, Márcio Moraes Machado, o pedido pode ser feito para dias específicos ou para toda a semana. Nesta primeira semana, serão duas opções de marmitex: tradicional com arroz branco e vegetariana com arroz branco. O cardápio semanal pode ser acessado no site do RU.





Para retirar a refeição, os membros da comunidade universitária deverão ir até o RU com a carteirinha de estudante ou de servidor em mãos.





O acesso é feito pela catraca, quando o pagamento da refeição é computado pelo sistema.

A retirada é de segunda a sexta-feira, das 11 e às 14 horas (almoço), e das 17h30 às 19h30 (jantar).





Este modelo de atendimento é o mesmo utilizado com servidores e residentes nos meses de outubro a dezembro do ano passado.





O RU não fornecerá talheres e nem disponibilizará o espaço para refeição.





A pessoa que encomendar poderá levar a embalagem devidamente fechada para o local de trabalho ou estudo, para casa ou ainda aproveitar para fazer a refeição ao ar livre.





Como medidas de segurança sanitária, as filas terão maior distanciamento entre as pessoas e dispensers de álcool em gel serão disponibilizados na entrada das filas e do Restaurante.

Além disso, o uso de máscara será obrigatório durante todo o tempo no local.