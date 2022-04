Rodoviária de Londrina espera movimento 30% maior no feriadão de Páscoa

Segundo o superintendente do TRL, Sandro Neves, foi solicitado apoio da GM (Guarda Municipal) para reforçar o patrulhamento nas dependências do local, a fim de garantir a segurança dos viajantes. O monitoramento do tráfego, sobretudo nas áreas de embarque e desembarque no piso térreo, ficará a cargo da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).

Para quem deixa Londrina, os destinos mais procurados são as cidades de São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Curitiba. Municípios do litoral catarinense aparecem em seguida na ordem de preferência.

As movimentações de embarque no saguão da rodoviária devem se intensificar nos dias 14 e 17, enquanto os desembarques prometem agitar as plataformas de modo mais acentuado nos dias 15 e 18. De acordo com as operadoras de transporte, em torno de 200 ônibus extras serão alocados para suprir o aumento da demanda, 49 deles somente nesta quinta.

Não esqueça da máscara





Apesar da decisão do Governo do Paraná que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, Neves explica que a adoção do equipamento de proteção ainda é considerada importante. “A rodoviária recebe gente do Brasil inteiro e nós não sabemos a cobertura vacinal de outros estados e municípios, por isso a utilização do item segue recomendada para evitar a transmissão da Covid-19”, pontuou.





Além do emprego das máscaras, a aplicação de álcool em gel e o distanciamento entre uma pessoa e outra permanecem aconselhados. Outra dica, nesses dias de movimentação mais intensa, é chegar ao TRL com antecedência em relação aos horários de partidas. Isso porque não estão descartados congestionamentos nas vias do entorno.





Identificar as bagagens e mantê-las sempre próximas, portar documento de identidade com foto e, no caso de menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis, apresentar autorização de viagem expedida em cartório, são orientações pertinentes para evitar transtornos e aborrecimentos.





Consultas de itinerários podem ser feitas no site www.trl.com.br. Já informações sobre os serviços oferecidos na rodoviária TRL podem ser obtidas pelo telefone (43) 3372-1800.