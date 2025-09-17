Roger não descarta mudar escalação do Londrina EC contra o Caxias

O LEC (Londrina Esporte Clube) pode ter novidades na formação para encarar o Caxias no próximo sábado (20), às 19h30, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C. O técnico Roger Silva avalia até mesmo a possibilidade de escalar dois meias ofensivos lado a lado, após elogiar publicamente a atuação de Robson Duarte no empate sem gols contra o Floresta-CE, no último domingo (14).





“Gostei muito da entrada do Robson, ele deu dinâmica ao jogo. Quem sabe posso abrir mão de um volante, tentar ser mais agressivo, correr mais riscos. Vamos ter que pensar em algo para mover as pedras”, afirmou o treinador. Segundo Roger, a alteração pode ser feita já no início da partida ou no decorrer do confronto. “Não sei se começaremos assim ou se será uma opção para o intervalo, caso não consigamos marcar. Sábado é uma final para nós”, completou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A principal novidade deve ser o retorno do volante Lucas Marques, que ficou fora dos últimos quatro jogos por conta de uma lesão muscular. Recuperado, ele voltou a treinar normalmente nesta semana, mas a inatividade de quase um mês deixa em aberto a chance de iniciar como titular. Zé Breno deve deixar a equipe com as possíveis alterações.





O setor ofensivo também pode sofrer mudanças. Vitinho voltou ao time diante do Floresta após cinco partidas começando no banco. Desde que perdeu a posição, o Londrina acumulou derrotas para Náutico e Ponte Preta, empates contra Anápolis e São Bernardo, além da vitória sobre o Brusque, quando ele entrou no segundo tempo e participou da jogada do gol da virada.

Publicidade





Apesar disso, Roger não descarta a volta da formação com dois centroavantes, Eliel e Quirino. Contra o Floresta, Eliel pouco produziu centralizado, e Quirino, que entrou em seu lugar, também não teve chances claras.





Com as dúvidas, a provável escalação do Londrina para enfrentar o Caxias tem Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Lucas Marques (Robson Duarte) e Cristiano; Vitinho (Quirino), Eliel e Iago Teles.

Publicidade



