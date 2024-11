Rompimento de rede afeta abastecimento na região Leste de Londrina

O abastecimento de água em bairros na região Leste de Londrina foi interrompido na tarde desta quinta-feira (21) depois de uma tubulação instalada em obra na avenida Theodoro Victorelli se romper. Equipes de manutenção estão no local. A Sanepar informou que o abastecimento deve ser normalizado até às 18h.





Serão afetados nesta parada os jardins Damasco, Panorama, Morumbi, Helena I e II, Carlota, São Rafael, Vila Ricardo, Taliana I e II, Sergio Antonio, Casarim, Santa Maria, Interlagos, Marabá, Monte Cristo, Santa Fé, Meton, Maira e Itauna, as vilas Glória e Fraternidade, além dos conjuntos Pindorama, Mangaba, Evaldina A. Silva e Chácara Juquita.





Enquanto o abastecimento estiver interrompido, a Sanepar aconselha os moradores a priorizar o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal, adiando limpezas e outras atividades que demandam um grande volume de água.

Poderão ficar desabastecidos as pessoas que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, é necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.





Para mais informações, acesse o site da Sanepar .