Rompimento de rede prejudica abastecimento no distrito Guaravera em Londrina

A Sanepar registrou no final da manhã desta terça-feira (3) um novo rompimento na obra de ampliação de rede no distrito de Guaravera na cidade de Londrina. A distribuição de água havia voltado a funcionar normalmente após uma manutenção no sistema nesta segunda-feira (2).





Entretanto, em função da intercorrência foi necessário o fechamento do reservatório para nova manutenção. A previsão é a de que a distribuição de água seja normalizada até o fim da tarde





A população deverá priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).





A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





Caminhões-pipa podem ser encaminhados, caso necessário, para atendimento de clientes sensíveis como uma unidade de saúde.

ATENDIMENTO

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou, ainda, pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, o consumidor deve ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.





Outras informações podem ser obtidas no aplicativo para celular Sanepar Mobile ou através do site da Sanepar.