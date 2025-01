Rosi Guilhen é nomeada Chefe de Gabinete de Tiago Amaral em Londrina

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), nomeou a jornalista Rosi Guilhen como sua nova Chefe de Gabinete e promoveu mudanças em seu secretariado. A confirmação foi publicada no Jornal Oficial do Município nesta quinta-feira (22). Com a movimentação, Rosi assume o lugar que vinha sendo ocupado por Felipe Prochet, nomeado Chefe de Gabinete na virada do ano, mas que na quarta-feira foi anunciado como presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





Guilhen acompanhou Amaral na campanha eleitoral de 2024 e é a responsável pela comunicação da Prefeitura. Com sua nomeação, a jornalista confirmou à FOLHA que segue com o trabalho, já que o N.Com pertence ao organograma do gabinete do prefeito.

Em entrevista à Rádio Paiquerê 91,7, Prochet revelou que mesmo estando no comando do esporte da cidade, ainda será o responsável pela articulação política do prefeito Tiago Amaral.





“O prefeito está montando uma equipe diferenciada, estão aí as nomeações. Continuo exercendo a função política da chefia de gabinete. A Rosi realmente foi nomeada, está lotada (como Chefe de Gabinete), mas eu estou com essa incumbência de organizar a casa e a Fundação de Esportes”, explicou o presidente da FEL.

“O Rodrigo Souza (que deixou a presidência da FEL) é um tremendo profissional, que está na Secretaria de Governo, tem uma visão alinhada com o Tiago, e já tem uma experiência que ficou responsável pelo Masterplan da cidade. Ele está acumulando a Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) ainda, por isso acabou deixando a FEL”, seguiu Prochet.





NOMEAÇÕES

A dança das cadeiras no secretariado segue e, com a nomeação de Rosi Guilhen para o Gabinete e Felipe Prochet para a FEL, Rodrigo Souza foi afetado e agora passa a acumular somente a Secretaria de Governo e a presidência da Acesf.

Outra nomeação feita por Amaral foi para a Superintendência da Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Londrina), que agora fica a cargo de Luiz Nicácio, que é um experiente servidor público do município e já foi secretário de Fazenda e Controlador Geral do Município na gestão Barbosa Neto e também chefiou a Fazenda em parte do governo Marcelo Belinati.





INTERINOS

Alguns cargos seguem sob interinidade na gestão Tiago Amaral. Na Procuradoria-Geral do Município, por exemplo, Renata Kawassaki Siqueira, servidora de carreira, foi nomeada para ocupar o cargo. Também é dessa forma que está na função o Ouvidor-Geral, Guilherme Arruda dos Santos.

Na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento também segue Gilmar Domingues Pereira como interino. O secretário tem acumulado o comando da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), onde está lotado de forma efetiva. Quem também acumula funções no secretariado é Eder Alexandre Pires, secretário municipal da Fazenda de forma efetiva, mas interino na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.





A interinidade ainda é a situação de Vania Isabeli Talarico Freitas da Costa, no comando da Educação, Rita de Cássia Domansky, na Saúde, e César Augusto Pifer Makiolke, que está na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.