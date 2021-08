Rua Rubéns Carlos de Jesus terá alteração de sentido em Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito de Urbanização (CMTU) vai iniciar reformas nas vias próximas do Catuaí Shopping, na manhã desta quinta-feira (26), mais especificamente na Rua Rubéns Carlos de Jesus, que fica entre a Rod. Mábio Gonçalves Palhano e a Rua Constantino Pialarissi. Durante o período, os agentes municipais de trânsito e os operários estarão no local para orientar a passagem dos veículos e para executar a nova sinalização horizontal e vertical e a mudança do fluxo de veículos. Devido aos trabalhos, o trânsito ficará parcialmente impedido no local.

Atualmente, a Rua Rubéns Carlos de Jesus é uma via de sentido duplo sentido, onde os motoristas que vêm dos condomínios residenciais, no sentido para a Rod. Mábio Gonçalves Palhano, precisam subir a Rua Rubéns e descer na Mábio Palhano até chegar na rotatória do posto de combustíveis, para então fazer o retorno. Com a alteração do fluxo viário, a Rua Rubéns Carlos de Jesus passará a ter sentido único, do centro para o bairro, ou seja, os motoristas dos condomínios residenciais, como o Royal Golf, não poderão mais subi-la. Estes precisarão pegar a Avenida Rui Ferraz de Carvalho, que passa em frente à Paróquia Sant’Ana, e sai direto na rotatória da Mábio Palhano com a Avenida Maria Alves Bérgamo.

As alterações serão implantadas pelas equipes da CMTU contendo a sinalização de estacionamento, nos dois lados da via, e faixa de pedestre para melhorar a segurança durante a travessia. Essas mudanças são um pedido dos moradores do entorno, para tentar evitar acidentes. O projeto foi elaborado pelos técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) e deve melhorar o fluxo de veículos, dando mais segurança aos pedestres e aos próprios motoristas.