Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Até 10 dias de trabalho

Ruas da Palhano serão interditadas para recape a partir desta quarta

Redação Bonde com assessoria de imprensa
29 set 2025 às 17:15

Compartilhar notícia

Josiel Aparecido/Portal Bonde
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) comunicou que, a partir desta quarta-feira (1º), iniciará a interdição de trechos das ruas Caracas, Ernani Lacerda de Atayde, João Huss e João Wycliff, na Gleba Palhano (Zona Sul) para que a SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) faça o recape asfáltico na região. 


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Os trabalhos, segundo a CMTU, devem durar de seis a 10 dias, dependendo das condições meteorológicas. Os trechos a serem interditados serão:


Rua Caracas (entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff);

Publicidade

Rua Ernani Lacerda de Athayde (entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff);

Rua João Huss (entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff);

Publicidade

Rua João Wycliff (entre a Rua João Huss e Av. Madre Leônia Milito);


Nesta terça-feira (30), a SMOP começará a fazer a mobilização e transferência do maquinário para o lugar. Segundo a Secretaria, os serviços de recape iniciarão pela Rua Caracas, entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff. Só será permitido acesso local ao trecho.

Publicidade


A CMTU pede atenção especial aos motoristas e motociclistas no tráfego do local, em função dos deslocamentos das máquinas, e a colaboração de todos os moradores e comerciantes do entorno, especialmente não estacionando seus veículos nos trechos mencionados, para que possibilite o bom andamento das obras.


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Gleba Palhano CMTU recape asfáltico rua
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas