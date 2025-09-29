Ruas da Palhano serão interditadas para recape a partir desta quarta

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) comunicou que, a partir desta quarta-feira (1º), iniciará a interdição de trechos das ruas Caracas, Ernani Lacerda de Atayde, João Huss e João Wycliff, na Gleba Palhano (Zona Sul) para que a SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) faça o recape asfáltico na região.





Os trabalhos, segundo a CMTU, devem durar de seis a 10 dias, dependendo das condições meteorológicas. Os trechos a serem interditados serão:





• Rua Caracas (entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff);

• Rua Ernani Lacerda de Athayde (entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff);

• Rua João Huss (entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff);

• Rua João Wycliff (entre a Rua João Huss e Av. Madre Leônia Milito);





Nesta terça-feira (30), a SMOP começará a fazer a mobilização e transferência do maquinário para o lugar. Segundo a Secretaria, os serviços de recape iniciarão pela Rua Caracas, entre a Av. Ayrton Senna e Rua João Wycliff. Só será permitido acesso local ao trecho.

A CMTU pede atenção especial aos motoristas e motociclistas no tráfego do local, em função dos deslocamentos das máquinas, e a colaboração de todos os moradores e comerciantes do entorno, especialmente não estacionando seus veículos nos trechos mencionados, para que possibilite o bom andamento das obras.





