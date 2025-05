Saco de areia se rompe e Lago Igapó II volta a vazar; Prefeitura de Londrina faz manutenção

Diante da nova falha, a Secretaria de Obras instalou uma segunda comporta para impedir que o lago se esvaziasse por completo. O vertedouro do sistema é responsável por regular o nível da água, garantindo o escoamento controlado do Lago II para o Lago I.

O saco de areia utilizado para conter o esvaziamento do Lago Igapó II, em Londrina, se rompeu neste sábado (22), comprometendo a medida emergencial adotada para controlar a perda de água. A estrutura havia sido instalada há no sábado retrasado (15), após o rompimento de uma das duas comportas do Lago Igapó, localizada abaixo da transposição da avenida Higienópolis.

Relembre o caso





Detectado na manhã do sábado retrasado, o rompimento da comporta instalada sob a avenida Higienópolis provocou o esvaziamento do Lago Igapó II, com a água escoando para o Igapó. A medida emergencial adotada pela administração municipal foi fechar o canal de escoamento com sacos de areia de 1.250 quilos, posicionados com o auxílio de um guindaste.





Com isso, o vazamento no Lago Igapó II foi sido parcialmente controlado, resultando em um aumento de seis centímetros no nível da água em um período de 12 horas, conforme informado pela Prefeitura de Londrina na tarde do último domingo (16).





A expectativa era de que o nível do lago pudesse ser restabelecido em cerca de uma semana, tempo necessário para as equipes planejarem as intervenções necessárias para o reparo definitivo da comporta danificada, evitando um esvaziamento completo do Lago II e prevenindo danos ambientais, como a morte de peixes.