Samba e choro se encontram no Festival Internacional de Música de Londrina

Quem quiser um encontro com dois gêneros que moram no coração do brasileiros, tem um programa especial nesta quarta-feira (17), no Teatro Ouro Verde, às 20h30.





Duas manifestações que transcendem a categoria de “gênero musical” se reúnem numa apresentação impulsionada por um time de professores e artistas do 44º Festival de Música de Londrina: André Vercelino (percussão), Jayme Vignoli (cavaquinho) e Josimar Carneiro (violão de 7 cordas).

Com eles, renomados músicos da cena londrinense como o percussionista Nycolas Horn e os cantores Silvia Borba e Paulo Vitor Poloni.





“O show Noite do Choro e do Samba foi pensado e concebido na forma de uma roda de samba, algo espontâneo baseado no encontro de músicos para tocar o repertório que contempla esses gêneros musicais tão importantes”, informa Jayme Vignoli.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: