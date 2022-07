Sanepar encontra vazamento em adutora em Guaravera; conserto termina nesta segunda

A Sanepar informa que localizou um vazamento na adutora do poço que abastece Guaravera, distrito de Londrina, e que a manutenção da tubulação deve ser concluída até o final da tarde desta segunda-feira (25). A distribuição de água no distrito deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa.



A população deve economizar, adiando serviços que demandem muita água. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.