Sanepar intensifica aplicação de produtos para tirar cheiro e gosto ruins da água de Londrina

A Sanepar informou, no início da noite desta quinta-feira (24), que intensificou o tratamento da água in natura captada do Tibagi, com aplicação de dióxido de cloro e carvão ativado. A medida de reforço ocorre após várias reclamações de moradores da zona oeste de Londrina sobre odor e sabor ruim da água tratada. O MP (Ministério Público chegou a instaurar inquérito para apurar o caso.





De acordo com a companhia, a falta de chuvas na Bacia do Rio Tibagi tem provocado a proliferação de algas, fenômeno ocasionado pelas mudanças climáticas. A Sanepar argumenta que isso pode alterar o cheiro e o sabor da água, mas não causa danos à saúde. O Rio Tibagi abastece 60% da cidade e praticamente toda Cambé.

