Sanepar interdita trecho da Rua Pará por conta de vazamento

Um vazamento na rede de abastecimento de água da Sanepar motivou o bloqueio de um trecho da Rua Paraná, entre a Rua Senador Souza Naves e a Avenida Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (09). A pista foi bloqueada por volta das 10h e o trânsito segue interditado. De acordo com a equipe presente no local, a expectativa é de que o trabalho seja concluído até o final da tarde.

Por conta disso, os motoristas e motociclistas devem ficar atentos e optarem por outras rotas neste momento. A equipe contou à reportagem que um imóvel comercial relatou a falta d’água à Sanepar. Durante o atendimento, foi identificado que o problema foi causado por um vazamento na rede de distribuição sob a via.

A camada de asfalto precisou ser removida em dois pontos para que a equipe fizesse o conserto da tubulação.





A reportagem entrou em contato com a assessoria da Sanepar para obter mais informações e aguarda retorno.





