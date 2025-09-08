Sanepar paralisa abastecimento em bairros da zona oeste de Londrina nesta terça-feira

O abastecimento em bairros da zona oeste de Londrina será paralisado nesta terça-feira (9) em função de manutenção no centro de reservação Bandeirantes. De acordo com informações da Sanepar, o serviço de manutenção deve ser realizado das 9h às 17h. A distribuição de água deve se normalizar de maneira gradativa até o fim da noite.

.

Bairros afetados





Os principais bairros afetados são os jardins:





Alvorada,

Andrade,

Araxá,

Arthur G. dos Santos,

Baldan,

Bancários,

Bandeirantes,

Campo Belo,

Champagnat,

Colúmbia A, B, C e D,

Coroados,

Country Club,

Das Araucárias,

D'Ático,

Do Norte,

Dom Bosco,

Iguaçu,

João Turquino,

Jockei Club,

Leonardo da Vinci,

Maracanã,

Messiânico,

Olga,

Olímpico,

Palermo,

Sabará 1 e 3,

San Remo,

Santo Antônio,

Shangri-Lá A,

Sumaré,

Veraliz,

parques Jamaica,

Residencial Pinheiros,

Residencial Alvorada,

Rodocentro,

Universidade 1 e 2,

Residencial Portal dos Bandeirantes,

Residencial Orion

e as vilas Aurora,

Brilha,

Hipica,

Judith e

Vitória,

além dos conjuntos habitacionais Avelino Vieira

e Gávea,

estâncias Ibirapuera e Senhorinha Aparecida,

Gleba Esperança e

Chácaras Cafezal.





A Sanepar recomenda que população priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115.



