Sanepar paralisa abastecimento em bairros da zona oeste de Londrina nesta terça-feira

O abastecimento em bairros da zona oeste de Londrina será paralisado nesta terça-feira (9) em função de manutenção no centro de reservação Bandeirantes. De acordo com informações da Sanepar, o serviço de manutenção deve ser realizado das 9h às 17h. A distribuição de água deve se normalizar de maneira gradativa até o fim da noite.
.
Bairros afetados
Os principais bairros afetados são os jardins:
Alvorada,
Andrade,
Araxá,
Arthur G. dos Santos,
Baldan,
Bancários,
Bandeirantes,
Campo Belo,
Champagnat,
Colúmbia A, B, C e D,
Coroados,
Country Club,
Das Araucárias,
D'Ático,
Do Norte,
Dom Bosco,
Iguaçu,
João Turquino,
Jockei Club,
Leonardo da Vinci,
Maracanã,
Messiânico,
Olga,
Olímpico,
Palermo,
Sabará 1 e 3,
San Remo,
Santo Antônio,
Shangri-Lá A,
Sumaré,
Veraliz,
parques Jamaica,
Residencial Pinheiros,
Residencial Alvorada,
Rodocentro,
Universidade 1 e 2,
Residencial Portal dos Bandeirantes,
Residencial Orion
e as vilas Aurora,
Brilha,
Hipica,
Judith e
Vitória,
além dos conjuntos habitacionais Avelino Vieira
e Gávea,
estâncias Ibirapuera e Senhorinha Aparecida,
Gleba Esperança e
Chácaras Cafezal.
A Sanepar recomenda que população priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal
O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115.