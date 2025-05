Santuário da Vila Nova divulga data de casamento comunitário em Londrina

O tradicional casamento comunitário feito anualmente pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, em Londrina, já tem data marcada. Será no dia 16 de agosto, às 16h, dentro da programação da Semana Nacional da Família. Mas, para participar da celebração do matrimônio, os casais deverão realizar antes a preparação dos noivos, que também está marcada no Santuário para os dias 13, 14 e 15 de junho. Ambos os eventos têm valores mais acessíveis para possibilitar a participação das pessoas.





“Nós preparamos esses eventos pensando nas pessoas que têm mais dificuldades de realizar o casamento seja por conta dos custos seja por conta da documentação”, afirma Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar do Santuário. De acordo com ela, os casais que participarem do casamento comunitário pagarão uma taxa de apenas R$ 300, que inclui a documentação necessária ao sacramento do matrimônio, alguns arranjos de flores para ornamentar a igreja, além de fotos digitais feitas pela Pascom (Pastoral da Comunicação) do Santuário.

Entretanto, conforme a coordenadora da Pastoral Familiar, para participar do sacramento do matrimônio, os casais precisam realizar uma preparação de noivos, inclusive os que devem realizar a legitimação. A preparação deve ser realizada em um determinado tempo antes da data da celebração. Por isso, no Santuário, a preparação especial para o casamento comunitário foi marcada para os dias 13 de junho, das 13h30 às 22h; 14 de junho, das 14h às 19h30; e 15, das 8h às 12h. O valor da inscrição por casal é de R$ 100.





“O Santuário é a Casa da Mãe Aparecida e, assim, a Casa da Mãe é a casa de todos os seus filhos. Papa Francisco nos ensinou a acolher cada uma das pessoas, por isso, preparamos esse momento em que queremos acolher os casais que necessitam realizar o sacramento do matrimônio, de modo especial e com uma condição mais acessível”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.