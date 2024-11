Santuário da Vila Nova inaugura decoração de Natal neste sábado

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, região central de Londrina, inaugura neste sábado, na missa das 18h30, a decoração natalina, que inclui a iluminação da fachada e a montagem do presépio, que será abençoado na missa do domingo (1º), às 16h.





Além disso, haverá uma série de apresentações musicais, a primeira delas já no domingo (1º), logo em seguida à missa com a bênção do presépio, bem com a novena de Natal, que será realizada de 15 a 23, sempre a partir das 19h durante a semana e 18h30 nos finais de semana.

A Prefeitura também já instalou a árvore de Natal iluminada em formato de Nossa Senhora na praça em frente ao Santuário. As atividades são todas gratuitas.





PRESÉPIO

O presépio rústico tem diferentes elementos cristãos e diversas referências ao Ano Jubilar 2025. “Nosso presépio terá um tanque com diversos peixes, símbolo dos cristãos. Além disso, teremos outros elementos na decoração da fachada do Santuário que conversam com o presépio, entre eles uma lua que fica iluminada durante à noite”, explica o padre e reitor do Santuário, Rodolfo Trisltz.





O presépio é uma representação do nascimento de Cristo, criado oito séculos depois por São Francisco de Assis, que encontrou na montagem uma forma didática de ensinar as pessoas e recordar a narrativa bíblica. O primeiro presépio foi criado por São Francisco de Assis em 1223, no povoado de Greccio, na Itália.





“Neste ano, criamos o presépio em um diálogo com o Jubileu 2025 – Peregrinos da Esperança, que marcará as celebrações do Ano Santo”, afirma o padre Rodolfo. O Ano Jubilar 2025 será aberto oficialmente pelo papa Francisco no dia 24 de dezembro, às 19h.





