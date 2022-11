Santuário da Vila Nova inaugura iluminação e decoração de Natal

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova (região central de Londrina), inaugurou a decoração natalina no último fim de semana.





A fachada da igreja foi decorada com faixas de luzes, além de imagens em formato de estrela e de anjos. Na entrada do Santuário foi instalado o presépio, que, além das imagens clássicas da Sagrada Família, dos reis magos e dos pastores, ganhou um lago com peixes de verdade.



“A cada ano, a comunidade se mobiliza para preparar uma decoração diferente, mas, sempre manter a tradição do presépio, que marca também a entrada no tempo do Advento, um tempo de preparação para o Natal, para a chegada do Menino Jesus”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





Neste ano, a iluminação foi inaugurada no sábado (26) e a bênção do presépio foi realizada na missa do domingo (27). A prefeitura de Londrina também instalou uma árvore de Natal iluminada, em formato de Nossa Senhora Aparecida, na praça em frente ao Santuário, onde foi realizada uma quermesse.

Durante todo o fim de semana, expositores da feira itinerante Londrina Criativa expuseram seus produtos ao público que participou das missas e que foi até a quermesse. O mesmo deve se repetir nos dias 3 e 4, desta vez com pequenos empreendedores do Bazar da Madre.





“Estamos muito contentes com a participação das pessoas, porque no pós-pandemia, queremos resgatar a igreja como um local do encontro, tal como era realizado nos primórdios, na década de 1940. Então, hoje, o Santuário é um local onde as pessoas vêm, onde podem se sentir em casa, na Casa da Mãe Padroeira”, ressalta o padre.







