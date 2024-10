Santuário de Londrina celebra missas no dia de Finados e abre velário para orações

No próximo sábado (2), a Igreja Católica celebra o Dia de Finados, data em que se reza pelas almas de parentes e amigos que já morreram. No santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, serão celebradas duas missas, umas às 7h e outra às 18h30.





“Essa prática religiosa de celebrar o Dia de Finados tem como objetivo não apenas pedir a intercessão para os entes queridos já falecidos, mas, também, pedir pelos mortos cujas almas ainda se encontram no purgatório”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





De acordo com Trisltz, a Igreja Católica acredita na existência do Céu, para onde vão as almas purificadas, além do Purgatório, onde estão as almas que, na hora da morte, ainda necessitam purificar-se antes de irem para o Céu. “Nesse sentido, as orações é para que as almas sejam purificadas. Tudo isso faz parte do dogma da Comunhão dos Santos, um vínculo de amor e de troca de bens espirituais entre todos os cristãos que formam o corpo místico de Cristo, sejam eles vivos ou mortos”, afirma o pároco.

Quem sugeriu a criação dessa data específica foi o monge beneditino Odilon de Cluny, de Borgonha, na França, que orientava os membros da abadia a rezarem pelos mortos, por volta do ano 998. A partir do século XII, esse costume foi ficando cada vez mais popular.

No santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, o velário estará aberto para quem quiser acender uma vela em memória de algum parente já falecido.





SANTUÁRIO





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina.