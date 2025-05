Saúde de Londrina lança ferramenta para otimizar fila de espera

A Prefeitura de Londrina lançou, nesta quarta-feira (30), uma ferramenta on-line para otimizar a fila de espera por consultas especializadas e exames na rede municipal. Já disponível no Portal da Prefeitura, a “Clica e Confirma” foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, para que os usuários possam acessar os agendamentos em seu nome e confirmar, reagendar ou cancelar o horário, além de verificar em qual posição se encontram.





Atualmente, a cidade possui 186 mil pessoas aguardando procedimentos, sendo que há um paciente na espera desde 2012, de acordo com a Secretaria de Saúde. As principais causas da demora incluem a baixa quantidade de prestadores de serviço e o número limitado de atendimentos.

Vivian Feijó, secretária de Saúde, informou que Londrina registra 40% de absenteísmo nos agendamentos, ou seja, horários marcados que os munícipes não comparecem. O número é considerado alto pelo órgão e, para que o maior número de pessoas seja contemplado, Feijó pede que haja desistência da consulta quando não for mais necessária. “Eu preciso que a pessoa acione o Portal, coloque o CPF e confirme a sua permanência ou não na fila por um serviço de saúde na cidade. Se ela já fez o exame ou, por equívoco, não foi dada baixa, fez por serviço privado ou já sarou e não precisa mais, ela também pode desistir. Isso é muito importante porque ela vai dar a vaga para outra pessoa que também aguarda o procedimento”, argumentou.





O projeto objetiva uma redução de faltas nas consultas, verificar o número real de pessoas aguardando resposta da Secretaria e qualificar as filas, dando prioridade para quem acessar a ferramenta e confirmar o horário. “Ninguém vai ser tirado da fila, mas nós vamos priorizar essa fila como oficial. Em caso de você ter algum pedido, acionar a ferramenta e o exame não aparecer, quero pedir que procure a UBS ou a Secretaria para que a gente possa resgatar”, solicitou Feijó.

A ferramenta não permitirá novos agendamentos, se tratando somente de pedidos que já estão no sistema.





Na apresentação sobre o funcionamento do Clica e Confirma, o servidor Glauco Carlos Silva explicou que basta ter acesso à internet e confirmar os dados pessoais para ingressar na plataforma. “Existe uma diferença conceitual entre agendamento e fila de espera. A fila de espera é quando o paciente vai procurar a unidade de saúde, e é encaminhado para um exame ou consulta com uma especialidade. Estabelecido o prazo, o sistema mesmo vai agendar, ou é feito um encaixe manual, e o paciente vai ser agendado para essa consulta com data e hora. Se a pessoa não puder comparecer, nessa nova ferramenta vai poder cancelar. A ferramenta vai disponibilizar também a visualização do histórico de agendamentos dessa pessoa, então ali ele vai conseguir ver o histórico de todas as consultas que foram agendadas para ele pela fila de espera do sistema municipal de saúde”, apontou.

PRÓXIMOS PASSOS





Após o lançamento da ferramenta, a Secretaria planeja a busca ativa de pacientes cadastrados na fila que não acessaram o Clica e Confirma, para atestar o interesse nas consultas e qual é o procedimento requerido. O órgão também irá contratar novos prestadores de serviço, firmando contratos e convênios “de forma estratégica” com base na demanda apresentada pela ferramenta. (Com N.Com)





