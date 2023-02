Saúde planeja iniciar reforma da UPA do Jardim do Sol em dois meses

A secretaria municipal de Saúde espera começar a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, em até dois meses.





A confecção do laudo para apontar a situação do prédio já foi licitada e a expectativa é lançar nos próximos dias o edital para contratar uma terceirizada para as obras de reforço estrutural da unidade, que foi inaugurada em 2015.



O secretário de Saúde, Felippe Machado, explicou que as intervenções foram divididas em duas etapas.





“A primeira parte é o reforço estrutural e de fundação, que foi o que provocou rachaduras e dilações de paredes e teto. A outra parte engloba a pintura, substituição dos móveis, equipamentos, reforma hidráulica, elétrica, uma manutenção geral. Vamos começar pela estrutural e concomitantemente avançando nessa outra parte”, explicou.

O município vai tentar realizar os trabalhos de manutenção com um contrato já vigente, no entanto, se não for possível também fará um certame para as ações de revitalização. Entre os serviços previstos estão a adequação de ambientes de espera dos pacientes atendidos e que aguardam resultados de exames, com o intuito de melhorar o fluxo.





A estimativa é que a obra custe, no total, cerca de R$ 6,7 milhões, quase o dobro do que foi investido na construção da unidade.





