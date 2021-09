Possível chuva deve ser isolada e irregular em Londrina, prevê IDR

Uma frente fria atuante no sul brasileiro deixa o clima instável na metade sul do Paraná nesta terça-feira (14). Em Londrina, no entanto, se houver chuva, ela será irregular, podendo aparecer em determinadas regiões da cidade e se ausentar em outras, anuncia a agrometeorologista Angela Costa. Mínimas foram de 24ºC e o calor continua com 35ºC.

Partindo pro sudeste brasileiro, a frente fria se afasta do estado já na quarta-feira (15), quando a possível precipitação também é isolada.

Nesta tarde, a nebulosidade é predominante. Mas, o sol aparece entre nuvens na quarta (15) e volta a ser protagonista no céu de Londrina durante a sexta (16).





A visita do sistema instável foi breve, mas promove um ligeiro declínio das temperaturas na quinta-feira (15). As temperaturas mais altas não ultrapassam os 29ºC e as mais baixas serão de 15ºC.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.