'Secador de lodo' com peças de 40 toneladas deve chegar a Londrina nesta quarta

Chegam em Londrina, nesta quarta-feira (3), peças gigantes de até 40 toneladas que irão compor a Unidade de Secagem Térmica de Lodo da Sanepar na Região Metropolitana de Londrina. A unidade está sendo implantada na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Sul, localizada no Parque Estadual João Milanez (Zona Sul). As peças saíram da fábrica em Joinville (SC), na manhã de segunda-feira (1º), em dois caminhões com batedores para sinalizar e dar segurança ao deslocamento.





O investimento é de R$ 54 milhões e conta com financiamento do banco alemão KfW, numa linha voltada à redução de gases de efeito estufa. A obra faz parte do Programa Paraná Bem Tratado, que visa a implantação de melhorias em ETEs da Sanepar.





A principal peça da obra em Londrina é o tambor secador de lodo Bruthus, feito em aço, com 18 metros de comprimento, 4,3m de diâmetro e 43 toneladas. O sistema de secagem tem ainda um gerador de gases, que mede 6 metros de comprimento por 3 metros de largura e pesa 40 toneladas. Todas estas peças têm patente registrada pela Albrecht Equipamentos Industriais Ltda.





A instalação dos equipamentos deve ocorrer a partir de uma grande operação logística. Já na chegada da cidade, em ponto estratégico, dois guindastes serão utilizados para transferir os equipamentos do caminhão que percorreu as rodovias para um tipo mais adequado para chegar à estação de esgoto, cujo acesso fica num trecho não asfaltado.





A Unidade de Secagem Térmica de Lodo terá capacidade para processamento de 5 toneladas por hora e vai secar lodo das seis ETEs da Sanepar na região: quatro de Londrina, duas de Cambé e uma de Tamarana. O secador térmico Bruthus processa cinco caçambas de lodo úmido e reduz imediatamente o volume para uma única caçamba de lodo seco ou ainda 10% em cinzas, diminuindo em muito a necessidade logística de destinação final.





O gerente de Convênios e Parcerias da Sanepar, Eduardo Sabino Pegorini, já está em Londrina para acompanhar a instalação dos equipamentos da unidade de secagem de lodos. Ele destaca, como parte da obra, a implantação das estruturas para coleta, armazenamento e tratamento do biogás gerado na ETE, que será utilizado como combustível no processo de secagem dos lodos.





“A obra em execução contempla a visão da Sanepar de alinhar suas operações aos conceitos de ETEs Sustentáveis com o máximo aproveitamento dos subprodutos gerados e com a minimização dos impactos destas unidades para o meio ambiente e a sociedade”, afirma. “Neste caso, transformando os resíduos que iriam para a atmosfera (biogás) e o lodo em insumos para o sistema de geração de energia, tornando o processo mais sustentável”, ressalta.





A obra iniciada em agosto de 2024, tem 900 dias de duração, incluindo o período de pré-operação e operação assistida a partir de abril de 2026.





RARIDADE





Só existem seis equipamentos como este no Brasil. Desses, apenas dois operam utilizando biogás e lodo de esgoto como fontes de energia: um em Minas Gerais e o outro na ETE Atuba Sul, na Sanepar, em Curitiba. Os demais estão em ETEs no Rio de Janeiro e Minas.





Na ETE Atuba Sul, os equipamentos da Unidade de Secagem Térmica de Lodo estão em funcionamento desde setembro de 2023 – com as mesmas dimensões dos que serão instalados em Londrina.





INOVAÇÃO





O projeto de secagem térmica do lodo de esgoto na Sanepar teve origem a partir de uma grande pesquisa, com cooperação técnica envolvendo diversas instituições do Paraná e do Brasil, em conjunto com a agência de cooperação técnica da Alemanha GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).





A obra em execução em Londrina está sendo realizada pelo consórcio formado pela construtora RAC Engenharia e a Albrecht. Os equipamentos utilizados nas ETEs da Sanepar são os maiores já produzidos por esta fabricante, que pesquisa aproveitamento energético de resíduos há mais de 20 anos e consolidou esta tecnologia do ponto de vista técnico e ambiental.





Para ter ideia da dimensão do tambor secador de lodo Bruthus, os 18 metros de comprimento da peça são equivalentes a dois ônibus urbanos enfileirados ou à altura de um prédio de seis andares. O gerador de gases, que tem 40 toneladas, equivale a um caminhão cegonha carregado de veículos.



