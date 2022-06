Secretaria da Mulher fará wokshop sobre relacionamentos na próxima quinta em Londrina

O COM (Centro de Oficinas para Mulheres) da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) fará na próxima quinta-feira (9) o workshop “Relacionamentos perfeitos, eles realmente existem?”, em Londrina.



A oficina acontecerá na sede da secretaria, que fica na rua Valparaíso, 189, esquina com a avenida Higienópolis. As mulheres interessadas em participar devem se inscrever pelo (43) 99945-0056, pois as vagas são limitadas.

O objetivo do encontro é abordar diversos aspectos que envolvem os relacionamentos amorosos. Para isso, a psicóloga pós-graduada em Psicoterapia Humanista, Natalia dos Santos Leite Batista, fará uma apresentação sobre o assunto e uma atividade prática com as participantes.





Ela vai mostrar a importância do diálogo nos relacionamentos, da empatia, do respeito, do reconhecimento das qualidades e das limitações das próprias e do parceiro ou parceira, assim como falará sobre a diferença entre o que se considera atrito de convivência (no sentido de hábitos como colocar a toalha molhada em cima da cama ou a forma como se limpa a casa) dos atritos relacionais, que tratam sobre a minha relação com o outro, como a dificuldade de demonstrar afeto da forma que o outro espera, os pensamentos diferentes e as diferenças de religião, por exemplo.







“Quando pensamos em quem vamos nos relacionar só pensamos nas qualidades e não nos defeitos e limitações do outro. Não costumamos pensar no que estamos dispostas a suportar dentro de um relacionamento e o quanto precisamos nos preparar para a isso e isso é extremamente importante, porque a perfeição não existe”, disse a psicóloga.

Segundo Batista, no consultório é comum escutar queixas relacionadas ao assunto, principalmente com a chegada de datas comemorativas como o Dia dos Namorados. “As pessoas esperam muito do outro e nós precisamos dizer para a pessoa o que esperamos dela e como esperamos que ela aja, porque o óbvio precisa ser dito. Com a aproximação do dia dos namorados, por exemplo, a pessoa cria a expectativa que vai ganhar tal presente ou que o outro fará uma surpresa, mas não expressa esse desejo e também não se programa com o parceiro para esse dia, ou seja, acaba ficando na expectativa que o outro adivinhe o que se quer”, contou.





Para ajudar as participantes a lidar com isso, durante o workshop, serão apresentadas três ferramentas importantes para o desenvolvimento de uma convivência harmoniosa. A ideia é ajudar as pessoas a lidarem com comportamentos, seus e alheios, de forma a não deixar que os defeitos sejam os principais pontos do relacionamento, assim como valorizar as qualidades do outro e ter empatia e escuta ativa com parceiro ou parceira. “Somos seres insatisfeitos e isso acontece quando peço para meu parceiro melhorar e ele melhora, mas quando isso acontece já estou pensando em outra coisa que precisa ser mudada. Por isso, as negociações são importantes para trabalhar a resolução de conflitos, assim como ter empatia, escuta e aceitação das imperfeições do outro”, completou.





A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, explicou que a ideia para montar o workshop surgiu após uma rápida análise do conteúdo veiculado na mídia sobre os relacionamentos. Isso porque, segundo ela, as novelas, as músicas e os filmes tendem a vender uma ideia de relacionamentos perfeitos, o que ajuda a criar uma visão errada no imaginário coletivo sobre o que é um relacionamento real, comum.







“Pensamos em trazer um tema relacionado às questões emocionais e da afetividade que envolvem um relacionamento amoroso, para fazermos uma reflexão a respeito da perfeição e idealização dos relacionamentos, que é vendida nas novelas, filmes e letras de músicas. Muitas vezes, as mulheres buscam esse ideal vendido, quando, na verdade, relacionamentos amorosos envolvem outros aspectos, como a intimidade e o conhecimento sobre si mesmo e de quem está ao seu lado”, explicou a diretora da SMPM.





Já secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, lembrou que a atividade é gratuita e aberta a todas as mulheres acima de 18 anos. De acordo com ela, a intenção é levar conhecimento e crescimento pessoal e profissional para as participantes das oficinas, cursos e workshops que são desenvolvidos na Secretaria da Mulher.







“Nesta semana, a psicóloga vai tratar sobre os relacionamentos amorosos reais e não aqueles idealizados em romances e contos de fada, para que as mulheres consigam se conhecer e assim fazer as melhores escolhas para si, pensando na sua felicidade e também na da pessoa que está ao seu lado. Assim como as pessoas se dedicam a se aperfeiçoar e crescer profissionalmente, é preciso fazer o mesmo quando o assunto é relacionamento afetivo e amoroso”, completou Fernandes.





Ao menos uma vez por mês, as profissionais da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres convidam um profissional especializado para falar sobre uma temática considerada importante para as mulheres, sendo as atividades gratuitas e abertas ao público.