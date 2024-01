Cadastro para matrículas e transferências de alunos da rede municipal é aberto em Londrina

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de Londrina iniciou, na última terça-feira (2), o período de realização de cadastros para novas matrículas e transferências para crianças que vão estudar do P4 ao 5º ano.





Para a efetivação do cadastro dos educandos de 4 a 10 anos, há um formulário disponível no Portal da Prefeitura, que poderá ser acessado até setembro de 2024 pelos pais e responsáveis.

De acordo com a diretora administrativa e de Planejamento da SME, Rosana Daliner Acosta Marchese, os pais ou responsáveis precisam ter em mãos a certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço, CPF do responsável e um número para contato. Essas informações são necessárias para preencher o formulário eletrônico. Ainda segundo Daliner, no ano de 2023 foram mais de 4.500 solicitações entre transferências e novas matrículas.





É importante ressaltar que as informações cedidas e coletadas no Cadastro de Matrícula serão utilizadas apenas para a organização, distribuição e encaminhamento das vagas ou transferências de crianças para as séries de P4 a 5º ano, para o corrente ano letivo na rede municipal.

Após a realização do cadastro, os pais ou responsáveis precisam aguardar o contato da instituição de ensino a fim de realizar o agendamento de uma data e horário para efetivar o processo de matrícula, com a devida documentação. Conforme Daliner, através do mesmo site no qual o responsável realizou o cadastro, é possível ter acesso à informação referente à unidade para a qual o estudante foi encaminhado.





Para as inscrições de crianças de 0 a 3 anos, o processo já se iniciou e deve ser realizado de forma presencial através da Central Única de Vagas em Creches de Londrina. A unidade fica na rua Benjamin Constant, 800, Centro, com acesso pela viela ao lado do Museu Histórico.

Os pais e responsáveis devem entrar em contato através dos telefones (43) 3375-0220 e (43) 3375-0282, agendar um horário para realizar a entrevista e apresentar a documentação necessária listada no site da Central de Vagas.





Atualmente, Londrina conta com 88 escolas municipais de ensino fundamental, 58 Centros de Educação Infantil (CEI) filantrópicos e 33 CMEI (Centros Municipais de Educação Infantil). As aulas estão previstas para se iniciar no dia 5 de fevereiro.





