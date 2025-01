Secretaria de Educação de Londrina abre cadastro para matrículas e transferências

A Secretaria Municipal de Educação de Londrina abriu o serviço de solicitação de vagas para novos alunos e a transferência de crianças já matriculadas na rede municipal de ensino. O processo é realizado on-line através de um cadastro de matrículas, disponível no Portal da Prefeitura.





As vagas são para alunos que irão cursar, em 2025, do P4 até o 5º ano, abrangendo as crianças de 4 a 10 anos que ainda não estudam em escolas da rede municipal de Londrina.

A relação de vagas disponíveis por unidade escolar pode ser verificada neste site. E os alunos que frequentaram a rede municipal em 2024 terão a rematrícula automática.





DOCUMENTOS

Para realizar um novo cadastro, é necessário ter em mãos a certidão de nascimento da criança, um documento oficial de identificação do responsável e comprovante de residência.





Em caso de transferência, é possível escolher a unidade de ensino desejada, que averiguará a situação e a possibilidade de receber o novo aluno. A seleção da escola é realizada por geolocalização, de acordo com o local onde reside a criança.

A partir do dia 27 de janeiro, as escolas da rede pública voltam a funcionar, iniciando o chamamento dos alunos cadastrados, com as próprias escolas sendo responsáveis por avaliar a situação dos alunos designados para elas.





Dessa forma, é esperado que até o dia 3 de fevereiro, data em que voltam as aulas, todos os alunos da rede municipal já estejam matriculados.





