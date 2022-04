Secretaria de Educação de Londrina fará simulação de abandono na nova sede

A SME (Secretaria Municipal de Educação), em parceria com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, fará, na quinta-feira (7), às 9h, simulado de abandono na nova sede da SME, que fica na rua Humaitá, 900.

A iniciativa faz parte do treinamento da Norma Regulamentadora n° 23 do Ministério do Trabalho e também da NPT (Norma de Procedimento Técnico) 017, do Corpo de Bombeiros do Paraná.

A ação faz parte do Curso de Brigada Escolar que atualmente é ofertado pela secretaria e tem como objetivo formar brigadistas para atuarem nas instituições escolares, na sede e setores externos. A formação é ofertada durante o ano e atende as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.





Às 9h, horário previsto para o início do simulado, todos os servidores da SME deverão desocupar o prédio sob orientação do servidor brigadista da SME, Edivaldo Mariane de Andrade, atualmente instrutor do Curso da Brigada Escolar. A ação será acompanhada por engenheiro de segurança do trabalho da prefeitura.





Na ocasião, os servidores serão orientados sobre como agir em caso de incêndio ou emergências similares, entendendo a conduta que deverão adotar mediante o som dos alarmes, bem como, o caminho a ser seguido, partindo do ponto em que estiverem. Após a evacuação, haverá uma varredura no local, para verificar se alguém permaneceu nas instalações do prédio.

Durante o ato serão acionados dois alarmes - o primeiro será de emergência, na qual os servidores deverão permanecer em seus postos de trabalho, aguardando que seja confirmada a emergência, por meio do segundo toque, sendo este, o de abandono de área. Neste momento, os servidores seguirão as orientações dos brigadistas para evacuação da área através da rota de fuga.