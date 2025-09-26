Secretaria de Obras interrompe tráfego em trecho da rua Belo Horizonte nesta sexta

O trecho da rua Belo Horizonte entre as ruas Benjamin
Constant e Fernando de Noronha (destacado em verde na foto), na região central de Londrina, estará fechado nesta
sexta-feira (26), a partir das 13 horas.
A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) informa que a
interrupção do tráfego no local será adotada para que a Secretaria Municipal de
Obras e Pavimentação faça reparos no asfalto.
A interdição do trecho deve durar, segundo a CMTU, até o final do dia. A
companhia orienta aos pedestres, motoristas e motociclistas a usarem rotas
alternativas naquela região.