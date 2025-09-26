Pesquisar

A PARTIR DAS 13 HORAS

Secretaria de Obras interrompe tráfego em trecho da rua Belo Horizonte nesta sexta

Redação Bonde com assessoria de imprensa
26 set 2025 às 09:19

Foto CMTUDivulgação
O trecho da rua Belo Horizonte entre as ruas Benjamin Constant e Fernando de Noronha (destacado em verde na foto), na região central de Londrina, estará fechado nesta sexta-feira (26), a partir das 13 horas.  A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) informa que a interrupção do tráfego no local será adotada para que a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação faça reparos no asfalto.   A interdição do trecho deve durar, segundo a CMTU, até o final do dia. A companhia orienta aos pedestres, motoristas e motociclistas a usarem rotas alternativas naquela região. 



Foto CMTUDivulgação
Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Trânsito Obras mudança do tráfego Asfalto CMTU
