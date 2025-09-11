Secretaria de Saúde de Londrina mantém ações e vigilância no combate à dengue

O panorama de circulação da dengue na cidade prossegue com poucos casos notificados e confirmados da doença. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensifica algumas frentes de atuação na prevenção e enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, como forma de manter o controle efetivo desse quadro. O boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina nesta quarta-feira (10) indica estabilidade na baixa incidência, totalizando 21.541 notificações em 2025, das quais 4.634 foram casos confirmados (21,5%) e 16.537 descartados, com outros 370 em análise.





Há cerca de quatro meses, desde maio, não existem novos óbitos apontados em Londrina, permanecendo este total em nove mortes até a presente data.

Já em 2024, de janeiro a setembro, levando em conta o mesmo recorte de semanas epidemiológicas, a situação era preocupante: 66.022 notificações, 41.766 confirmações, perfazendo taxa de 63,3%. Isso representa 90% a mais em casos confirmados, e o número de óbitos era 52 naquela ocasião, quase seis vezes mais que em 2025.





Com o intuito de fazer com que os números favoráveis de 2025 permaneçam controlados, o Município mantém as atividades que já vinham sendo realizadas e intensifica vistorias em pontos de descarte irregular e em cemitérios, por exemplo, com equipes específicas e acompanhamento de rotina. “Como estamos com baixa incidência de casos notificados, foi potencializado o monitoramento em locais que possam proporcionar aumento na densidade vetorial”, indicou o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas.

Alvos das vistorias





Os alvos principais das atividades atuais são imóveis fechados ou abandonados, além daqueles com perfil de pessoas acumuladoras, áreas de comércio, locais com alta circulação de gente, áreas periféricas ou de urbanização recente, entre outras.

“Esse conjunto inclui casas desocupadas, terrenos baldios, construções paradas, onde a falta de manutenção favorece o acúmulo de água. Também ambientes insalubres pela presença de grande volume de materiais sem uso, e áreas de serviços como borracharias, ferros-velhos e oficinas que acumulam pneus e recipientes expostos à chuva. Ainda abrange escolas, hospitais, igrejas e unidades de saúde, bem como lotes sem infraestrutura adequada e que possuem maior uso de recipientes improvisados para armazenar água”, detalhou Ribas.





Diversos outros trabalhos também integram o escopo da SMS frente à dengue. Em breve, será realizada mais uma edição do Dia D de combate à dengue, ainda em fase de finalização de cronograma. Levada a diferentes regiões de Londrina, a iniciativa permite agregar mutirão de limpeza e recolhimento de materiais com equipes nas ruas e retirada de lixo feita por caminhões, orientações ao público e distribuição de informativos.

Disque-Dengue





Qualquer pessoa pode fazer denúncias ou solicitar visita de equipes de Endemias especializadas pelo número telefônico 0800-400-1893, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

