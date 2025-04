Secretaria do Trabalho de Londrina divulga cerca de 200 oportunidades de emprego

Nesta segunda-feira (17), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 215 vagas de emprego. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Há 70 oportunidades para atuar como vigilante, desde que tenha feito o curso da área, em contratos temporários. Quem tem experiência como operador de rolo compactador e CNH C tem cinco vagas para atuar na função, no período da madrugada, disponíveis para candidatura. Já para o cargo de motorista, são 18 oportunidades para diferentes perfis, que pedem de CNH A até CNH D. Todos detalhes de cada uma delas estão no mural de vagas.





No mural de vagas, são informadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil da vaga e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.





O atendimento presencial é feito sem a necessidade de agendamento, por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, Centro, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.