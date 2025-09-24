Secretaria do Trabalho de Londrina realiza Dia D do Trabalhador PCD

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) promove, na próxima sexta-feira (26), o Dia D do Trabalhador com Deficiência e Reabilitados do INSS 2025. A ação será realizada das 8h às 12h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Pernambuco, 162, no Centro de Londrina.





O Dia D é uma mobilização nacional voltada exclusivamente para a inclusão produtiva de pessoas com deficiência e reabilitados. Em Londrina, 18 empresas dos mais variados setores participarão do evento, com ofertas de trabalho em segmentos como atendimento, serviços, tecnologia, transporte, financeiro, entre outros. No total, quase 200 vagas serão ofertadas em mais de 25 funções diferentes.

Todas as empresas participantes passaram, na última semana, por uma capacitação obrigatória sobre boas práticas e qualidade no atendimento às pessoas com deficiência. A formação foi coordenada pelo CMDPD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e contou com especialistas e a presença de entidades que atuam diretamente com os diferentes tipos de deficiência. Neste ano, o CMDPD é o realizador do Dia D.





Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, o Dia D é mais que um evento de contratação. “A inclusão produtiva de trabalhadores com deficiência é uma pauta prioritária. São profissionais qualificados, com experiências e trajetórias e que, em grande parte das vezes, se destacam pelo comprometimento e pela visão diferenciada. Incluir é ampliar a diversidade, enriquecer os times e transformar os ambientes de trabalho”, afirmou.

O atendimento da SMTER, na sexta-feira (26), será exclusivo para trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e currículo, caso tenham. A equipe da Secretaria estará disponível para orientar e fazer a intermediação das vagas disponíveis.



