Secretaria do Trabalho divulga 871 oportunidades de emprego em Londrina

Nesta segunda-feira (25), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 871 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade.





Dentre as oportunidades do mural de vagas, 100 são para operador de telemarketing receptivo. Para essa função, é preciso ter Ensino Médio completo, sem necessidade de experiência prévia. Com regime de trabalho em escala 6×1, há vaga para vários turnos, com remuneração de R$ 1.669,00 mais benefícios.

Há outras 75 vagas para auxiliar de limpeza. O cargo pede Ensino Fundamental completo e três meses de experiência no segmento. A escala é ofertada no modelo 6×1 ou 12×36, com salário de R$ 1.764,00.





Além dessas oportunidades, também há 40 vagas para auxiliar de logística e outras 30 para recepcionista atendente. A lista ainda inclui mais 25 oportunidades para motorista de ônibus urbano; 15 vagas para auxiliar de linha de produção; 11 para copeiro; 10 vagas para atendente de loja; nove para repositor de mercadorias; oito para lavador de roupas e seis para pedreiro.

Os PcDs (Pessoas com deficiência) ou em reabilitação contam com 22 vagas exclusivas, em 11 ocupações diferentes. Os detalhes de cada uma delas estão disponíveis no mural de vagas.





Encaminhamento

No quadro de vagas, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.





O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na Rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

