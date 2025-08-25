Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Diversos setores

Secretaria do Trabalho divulga 871 oportunidades de emprego em Londrina

Redação Bonde com N.Com
25 ago 2025 às 16:59

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nesta segunda-feira (25), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 871 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade.


Dentre as oportunidades do mural de vagas, 100 são para operador de telemarketing receptivo. Para essa função, é preciso ter Ensino Médio completo, sem necessidade de experiência prévia. Com regime de trabalho em escala 6×1, há vaga para vários turnos, com remuneração de R$ 1.669,00 mais benefícios.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Há outras 75 vagas para auxiliar de limpeza. O cargo pede Ensino Fundamental completo e três meses de experiência no segmento. A escala é ofertada no modelo 6×1 ou 12×36, com salário de R$ 1.764,00.


Além dessas oportunidades, também há 40 vagas para auxiliar de logística e outras 30 para recepcionista atendente. A lista ainda inclui mais 25 oportunidades para motorista de ônibus urbano; 15 vagas para auxiliar de linha de produção; 11 para copeiro; 10 vagas para atendente de loja; nove para repositor de mercadorias; oito para lavador de roupas e seis para pedreiro.

Publicidade


Os PcDs (Pessoas com deficiência) ou em reabilitação contam com 22 vagas exclusivas, em 11 ocupações diferentes. Os detalhes de cada uma delas estão disponíveis no mural de vagas.


Encaminhamento

Publicidade


No quadro de vagas, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.


O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na Rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Mercado de trabalho Secretaria Municipal do Trabalho Londrina emprego empregos Oportunidade de emprego Carteira de trabalho
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas