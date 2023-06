Secretaria do Trabalho divulga mais de 300 oportunidades de emprego em Londrina

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou, nesta segunda-feira (26), 319 oportunidades de trabalho disponíveis no município. São vagas que abrangem vários setores e perfis profissionais, e alguns cargos não exigem experiência prévia nem requerem nível de escolaridade. A lista completa está disponível na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Os interessados em se candidatar às vagas precisam conferir se preenchem os critérios. Caso se enquadrem, é necessário agendar o atendimento virtual com a equipe da SMTER, via WhatsApp. Também é possível solicitar pessoalmente o encaminhamento, na sede da secretaria, desde que seja feito o agendamento prévio.

Também na página da SMTER, além das vagas de emprego, consta o link para cadastro no Portal Emprega Brasil. Nesse site, o trabalhador pode efetivar seu encaminhamento on-line, sem sair de casa, acessando o botão “Cadastro on-line para vagas”. Outra opção é utilizar o aplicativo Sine Fácil, que pode ser acessado em celulares Android e iOS.





Dentre as 319 vagas disponíveis, há oportunidades para a funções de assistente de fiscal, técnico de segurança operadores de máquina e mecânico de manutenção e suporte para trabalhadores que já tenham atuado em empresas do ramo. Para quem ainda não teve experiência é possível se candidatar para os cargos de vendedor, representante comercial, repositor de mercadorias e cozinheiro, entre outras.





A sede da SMTER fica na rua Pernambuco, 162. O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.