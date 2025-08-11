Secretaria do Trabalho divulga mais de 850 oportunidades de emprego em Londrina

Nesta segunda-feira (11), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 855 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade.





Dentre as oportunidades, 100 são direcionadas para operador de telemarketing receptivo. A ocupação exige Ensino Médio completo, mas sem necessidade de atuação prévia na área. A escala de trabalho é de 6×1, com vários turnos disponíveis, e o salário é de R$ 1.669,00 mais benefícios.

Há outras 75 vagas para auxiliar de limpeza. O cargo pede Ensino Fundamental completo e três meses de experiência no segmento. A escala é ofertada no modelo 6×1 ou 12×36, com salário de R$ 1.764,00.





Além dessas oportunidades, também há 40 vagas para copeiro e outras 30 para recepcionista atendente. A lista ainda inclui mais 25 oportunidades para motorista de ônibus urbano; 10 vagas para eletricista de rede, encanador, operador de caixa e servente de obras; nove para repositor de mercadoria; oito para lavador de roupas e sete para cozinheiro geral.

Para aprendizes, estão disponíveis 40 vagas de repositor em supermercado, sem nível escolar definido e sem precisar de experiência, com salário de R$ 966,00. Candidatos PcD (Pessoas com deficiência) ou em reabilitação contam com 52 vagas exclusivas, em 10 ocupações diferentes. Os detalhes de cada uma delas estão disponíveis no mural de vagas.





Encaminhamento

No quadro de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.





O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na Rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

