Secretaria do Trabalho divulga quase 700 vagas de emprego em Londrina

Nesta segunda-feira (3), a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina divulgou 691 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Dentre as oportunidades, se destaca o cargo de vendedor interno. A capacitação pede Ensino Médio completo, mas sem a necessidade de experiência prévia na área. O salário é de R$ 2.070,00 mais benefícios.

Outro destaque é o cargo de copeiro, que conta com 40 vagas. Para essa função é exigido Ensino Fundamental completo, sem a necessidade de experiência prévia na área. A vaga é ofertada na escala de 12×36, com salário de R$ 1.694,00 mais benefícios.





A lista ainda inclui vagas em outros cargos: atendente de lojas (20); atendente de padaria (20); operador de caixa (20); repositor de mercadorias (20); motorista de ônibus urbano (17); chapeiro (10); zelador (10); topógrafo (10) e auxiliar de limpeza (10).

Vagas para PcD ou reabilitados





Nesta semana a SMTER divulgou 28 oportunidades para pessoas com deficiência ou reabilitadas em quatro funções laborais diferentes. Deste total, 25 são voltadas para o cargo de monitor de ressocialização prisional, sendo exigido o Ensino Médio completo, sem a necessidade de experiência prévia. A vaga é ofertada na escala de 12×36, com salário de R$ 2.025,00 mais benefícios.

As demais vagas são para os respectivos cargos: auxiliar de linha de produção (1), recepcionista em geral (1) e vendedor interno (1).





Encaminhamento





No quadro de vagas de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.

O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.