Segunda-feira será de sol e calor intenso em Londrina e municípios da região

Nesta segunda-feira (10), o clima permanece quente e com sol em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo não tem muitas alterações em relação aos últimos dias, já que o sol e o calor predominam em toda a área. Com isso, é esperado que as temperaturas se elevem bastante durante a tarde.





Nos próximos dias, são previstas pancadas de chuvas com trovoadas em todas as regiões do Paraná. Com isso, a temperatura deve cair na região norte ficando próxima aos 25°C em Londrina.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta segunda-feira foi de 21°C e a máxima pode chegar aos 32°C durante a tarde.