Segunda-feira será de tempo instável, com chuvas em Londrina e na região

Nesta segunda-feira (2), o tempo fica instável e com chuvas em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







Uma frente fria avança no Sul do País e deixa o tempo mais instável durante todo o dia, com pancadas de chuva e risco de temporais a qualquer momento.

