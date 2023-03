Seis novos delegados começam a trabalhar em Londrina a partir desta sexta-feira

A Polícia Civil apresentou oficialmente na manhã desta sexta-feira (10), em cerimônia na sede do IML (Instituto Médico Legal), os novos delegados que vão reforçar o trabalho da corporação.





São seis profissionais: Matheus Prado Rodrigues veio de Andirá e vai trabalhar na 10ª Subdivisão; Bruno Trento estava em Dois Vizinhos e foi designado para o 5º Distrito; Isabelle Rodrigues foi transferida de Goioerê para a Delegacia da Mulher; Miguel Bark, que trabalhava em Wenceslau Braz e assume o Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes); e Bruno Almeida, recém-empossado após passar em concurso, e Henrique Hoffmann – que atualmente está de licença-médica -, que irão para a Central de Flagrantes.







Com a chegada dos delegados, haverá algumas mudanças na chefia de algumas delegacias. O delegado Jayme José de Souza Filho vai atuar em Cambé, que passa a ter dois delegados.

Além dele, Paulo Henrique Costa. A Delegacia da Mulher também terá duas titulares: Isabelle Rodrigues e Carla Gomes de Melo.





O delegado William Douglas Soares, que acumulava a o Nucria e a Delegacia do Adolescente, agora ficará apenas com a unidade voltada à investigação dos crimes envolvendo menores de idade.





“Londrina vinha com uma demanda de algumas unidades que não tinham delegados titulares, delegacias importantíssimas, como era o caso do Nucria. Temos reforço para o setor operacional da 10ª, que é quem cuida das investigações de furtos e roubos e operações de repressão qualificada. Teremos ao todo três delegados na Central de Flagrantes e, com isso, os delegados das outras unidades não precisarão ir tirar plantão, podendo se dedicar exclusivamente às suas atividades nas respectivas delegacias”, destacou Amarantino Ribeiro, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial.





