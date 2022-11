Seis UBS de Londrina devem ter reformas iniciadas ainda neste ano

Do lado de fora, o visual já indica que intervenções são necessárias. “Desde que construíram esse posto nunca teve uma reforma. Tem parede trincada, a pintura está desgastada, portão enferrujado. Precisa de obra urgente”, constatou a dona de casa Ely Martins, paciente da UBS (Unidade Básica de Saúde) do conjunto Chefe Newton, na zona norte de Londrina.







Segundo a prefeitura, as melhorias da unidade e de outros cinco postos começar nas próximas semanas. “As unidades em que os serviços são mais simples a manutenção corretiva deve iniciar no mês de dezembro. São as unidades do Tóquio (oeste), Ouro Branco (sul), Guanabara (sul), Vila Ricardo (leste), Chefe Newton (norte) e Padovani (norte)”, informou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

As reformas serão feitas com recursos próprios por uma empresa terceirizada que já tem contrato vigente com o poder público municipal. Na UBS do Padovani, a estrutura também demonstra a necessidade de revitalização.





“Uma pintura aqui já ajudava. Mas tem outros serviços para fazer, como tampar buracos nas paredes, dar uma nova cara para o posto. Se começar a melhorar ainda neste ano está bom”, avaliou uma paciente, que preferiu não ter o nome divulgado.





Durante os trabalhos, os pacientes terão que ser transferidos pela secretaria de Saúde para espaços provisórios, que serão divulgados posteriormente.







