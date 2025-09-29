Sema avalia três possíveis datas para reabertura de parque de Londrina

A segunda fase da reforma do Parque Municipal Arthur Thomas, localizada na zona sul de Londrina, deve ser concluída nas próximas semanas, e a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) avalia três possíveis datas para a reabertura do espaço: 26 de outubro, 9 de novembro ou 16 de novembro. O contrato com a construtora termina em 7 de outubro, e algumas intervenções ainda serão realizadas pela própria equipe da secretaria. As obras na parte interna do parque começaram em novembro de 2024.





O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, ressalta que não haverá novo aditivo de prazo. A reforma estava inicialmente prevista para maio; depois, foi adiada para agosto e, por fim, para o início de outubro. O custo também aumentou: era R$ 4,4 milhões, mas o reajuste contratual e um aditivo de valor adicionou mais R$ 442 mil ao contrato.





A obra na parte interna do Arthur Thomas inclui a recuperação das trilhas, alargamento de calçadas e construção de ciclovia, reconstrução da tubulação de drenagem, reforma do restaurante, reconstrução de duas pontes de madeira, instalação de corrimãos e guarda-corpos e implantação de 11 marcos de distância.

Também foram instalados oito bebedouros, feita a sinalização e comunicação visual, construídos sanitários, além da implantação de academia ao ar livre e playground. O projeto contempla ainda a reforma do Mirante da Cachoeira, do Centro de Educação Ambiental e do Espaço Ipê, além da criação de ilhas de descanso e novos mobiliários urbanos.





Foto: Roberto Custódio

Acessibilidade e segurança

“Estamos finalizando alguns ajustes na acessibilidade de uma rampa que ficará para o nosso time interno resolver, porque não vai dar tempo e não quero, de maneira nenhuma, incorrer na possibilidade de dilação de prazo. Já estamos com o parque há um ano fechado para visitação”, destacou o secretário, que reforça a mobilização das equipes da Sema para atender ao público e garantir a manutenção do espaço.

Além da estrutura renovada, o parque contará com dois carrinhos elétricos para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. A Sema ainda avalia como eles serão disponibilizados ao público.





Foto: Roberto Custódio





Segundo o secretário, uma das preocupações é a segurança. Recentemente, houve furto de fiação e de sete luminárias. Há um posto de vigilância da GM (Guarda Municipal), mas há pontos periféricos que são mais vulneráveis. “Estamos criando algumas possibilidades para dificultar esses furtos”, disse o secretário, que defende a utilização de câmeras de segurança.

Terceira fase

Como a FOLHA já mostrou, a segunda fase da reforma não contemplou a manutenção completa da trilha do Cuíca nem a revitalização da antiga Usina Cambezinho, a primeira hidrelétrica de Londrina. Pereira explica que a terceira fase será lançada na reabertura do parque e que os projetos estão em elaboração. Embora ainda não haja dotação orçamentária, a expectativa é que as obras comecem em 2026.





O secretário acredita ser possível buscar parcerias com a Copel e a Itaipu Binacional para reativar a antiga usina, mesmo que apenas para abastecer o Arthur Thomas.





“Vamos fazer uma pesquisa de opinião no momento oportuno para ver o que os londrinenses querem para aquele local. Mas uma coisa é certa: nós devemos para Londrina uma recuperação daquela área, nem que seja apenas para contemplação”, disse.

Foto: Roberto Custódio

Restaurante

O restaurante do Arthur Thomas, por enquanto, ainda não foi licitado. O espaço foi reformado, e a Prefeitura conseguiu aprovar na CML (Câmara Municipal de Londrina) uma lei que autoriza a cessão do local à iniciativa privada. Segundo o secretário, inicialmente ele será cedido à economia solidária, para que produtos sejam oferecidos no local.





Foto: Roberto Custódio

Qualidade da água



Avançando na infraestrutura do parque, Pereira ressalta a necessidade de recuperar o entorno da bacia de contribuição do Ribeirão Cambé. Análises realizadas pela Sema no lago do Arthur Thomas identificaram níveis de fosfato acima do limite permitido, o que pode indicar ligações irregulares de esgoto. O excesso de nutrientes favorece a proliferação de algas, que deixou os lagos esverdeados.

Foto: Roberto Custódio





A Sema também testou bombas de oxigenação no lago do Arthur Thomas. Os aeradores podem ser usados pontualmente nos lagos Igapó para evitar a morte de peixes por falta de oxigênio.





“A alga não nos assusta muito, mas sim o oxigênio dissolvido. Estamos monitorando diariamente. Na medida em que o oxigênio dissolvido cai, outros índices sobem, como o fosfato. E quando esse oxigênio diminui, você tem, obviamente, mortandade de peixes”, explicou Pereira, ressaltando que a aeração não é suficiente para clarificar a água.

Gradil isola animais

Outro ponto em avaliação é a permanência do gradil na trilha do Cuíca, que acaba isolando os animais. Pereira entende que a estrutura atrapalha a transposição da fauna. O equipamento foi uma exigência do IAT (Instituto Água e Terra) para garantir a segurança dos frequentadores, devido ao desnível do terreno.





Foto: Roberto Custódio





“Nós temos outras soluções que a arquitetura e a engenharia nos oferecem, e é isso que eu quero discutir”, destaca o secretário, que cita como exemplo os passa-faunas instalados na Rua da Natureza.

O parque ocupa uma área de 86 hectares preservados de Mata Atlântica. Reconhecido como Unidade de Conservação desde 1994, é um dos principais refúgios ambientais da cidade, reunindo uma rica diversidade de fauna e flora.





