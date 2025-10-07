Sema de Londrina organiza plantio de 500 mudas nativas no Lago Cabrinha

Nesta quinta-feira (9), das 8h às 17h, o projeto Queimada Zero fará o plantio de 500 mudas de árvores nativas no fundo de vale do Lago Cabrinha (Zona Norte), com participação aberta a toda a comunidade. As espécies selecionadas incluem sibipiruna, pau-ferro, angico, ipê-rosa, ingá, acerola, amora e pitanga, entre outras.





A ação é realizada em parceria com a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), que fez a doação das mudas, a abertura dos berços e participará do plantio, por meio da equipe do Viveiro Municipal.

Publicidade

Publicidade





Além disso, a SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) forneceu maquinário e pessoal para os trabalhos operacionais de recuperação da nascente do fundo de vale. Outros parceiros incluem o Tiro de Guerra de Londrina, que vai levar 20 atiradores para ajudar no plantio, e a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), que efetuará análises genômicas e ambientais do local como base para um estudo científico.





O Queimada Zero é uma iniciativa da Escola Social Marista Irmão Acácio, idealizada pela professora de biologia e biotecnologia da instituição, Mariana Grotti. Ela explicou que teve a inspiração para realizar o projeto em 2024, durante o período de estiagem marcado por queimadas que assolaram Londrina e outras partes do Brasil.

Publicidade





“A cidade ficou encoberta pela fumaça, então pensamos em alternativas e resolvemos iniciar um programa de educação ambiental na escola, envolvendo cerca de 300 alunos no período da manhã e agora também as turmas da tarde. No ano passado, fizemos o plantio de 50 árvores no fundo de vale do Lago Cabrinha, e os estudantes também vão participar da ação desta quinta (9). Além do plantio, também trabalhamos esse conteúdo em sala de aula. Os alunos participaram de palestras, fizeram atividades de conscientização da comunidade e utilizaram o aplicativo de georreferenciamento Life 360º para mapear o local e as ações no entorno dele”, salientou.





Ainda segundo Grotti, é fundamental proporcionar a consciência ambiental para a população, para que as pessoas entendam que a natureza é um bem comum que deve ser cuidado por todos.





“Em uma etapa futura do Queimada Zero, vamos fazer também o plantio de espécies que são utilizadas como alimento, conforme o conceito de agrofloresta. Os estudos mostram que as pessoas tendem a não jogar lixo e atear fogo nos espaços onde essas plantas estão presentes. É importante destacar que a escola vai fazer o monitoramento constante da área, e inclusive vamos conduzir um projeto de educação informal em que os estudantes vão ter aulas no local do reflorestamento. A ideia é que esse seja um projeto-piloto para embasar a implantação de outras iniciativas do tipo nos fundos de vale de Londrina”, frisou a professora.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Damiani, sublinhou que a pasta procura incentivar e oferecer apoio a ações dessa natureza. “É muito importante que a comunidade se engaje e se organize para contribuir para o reflorestamento e o cuidado dos fundos de vale. Isso tem um poder muito grande de conscientização, mobilização e transformação social, e por isso a Sema busca oferecer suporte a essas iniciativas”, realçou.