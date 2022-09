Sema divulga nome vencedor da Garça Branca do Parque Arthur Thomas

A equipe da Gerência de Parques e Biodiversidade da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) divulgou, na tarde desta quinta-feira (22), o resultado final da enquete que escolheu o nome da Garça Branca, um dos monumentos do Parque Municipal Arthur Thomas.





Ao todo, 47 nomes foram sugeridos pelos seguidores do perfil do Parque no Instagram que puderam votar em quantas opções quisessem. O nome vencedor da enquete foi Graça, que recebeu 89 votos, 17,84% do total. O segundo nome mais votado pelos seguidores foi Ayla, com 64 votos, seguido de Gracinha, que teve 24 – juntas, as opções somaram 17,64% dos votos. Ao todo, a enquete recebeu 499 votos, entre os dias 16 e 21 de setembro de 2022.





Segundo o gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, o biólogo Jonas Henrique Pugina, os concursos promovidos pela equipe nas redes sociais foram essenciais para aproximar o público e incentivar a visitação do Parque. “Além de ser uma porta para passarmos às pessoas informações ambientais relevantes, com o intuito de aumentar a proteção do ambiente e o cuidado com a área, as redes sociais têm ajudado também a aumentar a visitação do espaço, e este aumento tem sido percebido no número de visitantes que estamos recebendo”, afirmou o gerente.

O biólogo ainda destacou que, em breve, a Sema lançará uma parceria com Secretaria Municipal de Educação para que os alunos das escolas municipais escolham o nome de um outro monumento de destaque no Parque, o Quati. “Para não ficar só nas votações on-line, estamos estudando a possibilidade de incluir as escolas que ficam aqui na região. Mas ainda não há nada decidido, precisamos discutir um pouco mais o assunto internamente e, logo mais, divulgaremos como será feito”, explicou Pugina.





De acordo com a estagiária de Ciências Biológicas da Sema, Beatriz Pereira, as enquetes geraram uma intensificação no interesse pelo Parque. “Embora o número de votos totais tenha sido bem menor do que na votação da Capivara, o número de interações foi bem expressivo. Só entre os dias de votação para a escolha do nome da Garça, o perfil do parque no Instagram ganhou cerca de 200 seguidores. Antes da enquete da Capitu, a nossa página não chegava a 500, e hoje 1.265 pessoas nos seguem nessa rede social”, ponderou a estagiária.





No início do mês de setembro, a Sema divulgou o resultado da primeira enquete que originou o nome da Capivara do Parque. “Atualmente, a grande celebridade aqui do parque é a Capitu. Durante todo o dia, o pessoal que nos visita passa por ela e quer tirar foto – como se fosse uma artista famosa. Inclusive, neste final de semana realizamos uma trilha guiada com a Adriana Marques Accorsi, que sugeriu o nome vencedor. As crianças que estavam acompanhadas dela se encantaram e ficaram vidradas na Capitu”, finalizou Pereira.





O Parque Municipal Arthur Thomas fica aberto de terça a domingo, das 8h às 17h, inclusive em feriados, e tem entrada gratuita. A entrada fica localizada na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza, zona sul.