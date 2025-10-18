Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Ligação clandestina

Sema notifica condomínio de Londrina por lançar esgoto no Lago Norte

Heloísa Gonçalves - Redação Folha
18 out 2025 às 19:21

Compartilhar notícia

Divulgação/Prefeitura de Londrina
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) constatou mais um lançamento clandestino de esgoto em corpos hídricos fruto de um condomínio residencial, desta vez, no Lago Norte. O empreendimento fica na zona norte de Londrina, custou R$ 126 milhões e foi entregue neste ano, viabilizado, em parte, por recursos do Governo do Estado.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

O secretário da pasta, Gilmar Domingues, salientou que o condomínio possui cinco torres com pelo menos 11 andares, totalizando 448 apartamentos. “Não sabemos exatamente se todos eles estão com a ligação clandestina, mas o que a Sema já constatou é que uma adutora que faz a coleta de esgoto daquele condomínio está com o lançamento direto (no Lago Norte). Não observamos resíduos sólidos, porque deve ter alguma caixa de retenção”, informou.


A ligação irregular foi constatada na tarde de sexta-feira (18), por meio de um teste com corante vermelho no sistema de esgoto do empreendimento. Poucos minutos depois da aplicação, a água na galeria pluvial liberada no Lago Norte ficou tingida. O condomínio foi notificado para tomar as providências imediatas e cessar o lançamento de esgoto na rede em até 24 horas.

Publicidade


‘Nos pegou de surpresa’


A síndica, Giovanna Ongaratto, informou que a construtora responsável foi comunicada imediatamente após o recebimento da notificação, visto que o condomínio foi entregue recentemente, em abril de 2025. “Também acionamos os engenheiros contratados para avaliar e solucionar o problema, que nos pegou completamente de surpresa, sobretudo por se tratar de um empreendimento novo, com os serviços de saneamento devidamente pagos e com o Habite-se expedido recentemente”, completou.


Segundo Ongaratto, a construtora respondeu que uma equipe fará uma fiscalização presencial na segunda (20), com levantamento de laudos e projetos técnicos. A síndica questionou a expedição do Habite-se e a falta de vistoria antes da entrega do empreendimento.


A Sema instaurou um processo administrativo e irá encaminhar, na segunda, o caso ao Ministério Público, para a promotoria especializada na Proteção do Meio Ambiente. Conforme Domingues, a responsabilidade da construtora também será apurada, visto que edificações devem possuir um projeto hidrossanitário adequado. Nele consta como deve ser feita a coleta, o transporte e a destinação final dos efluentes, seja para uma rede pública de esgoto ou para uma fossa séptica.

Cadastre-se em nossa newsletter


Leia a reportagem completa na Folha de Londrina:

Imagem
Sema notifica condomínio por lançar esgoto no Lago Norte
Londrina enfrenta problemas de esgoto clandestino em condomínio novo. Sema investiga e notifica construtora. Ação para proteger o meio ambiente é urgente.
SEMA Londrina condomínio residencial condomínios esgoto
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas